Готуються до війни? Китай змінив закон про мобілізацію вперше за 16 років

Китай переглянув закон про мобілізацію уперше з 2010 року. Нова редакція розширює можливості держави у випадку війни та дозволяє вилучати майно приватних осіб та компаній для потреб армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.
Закон про мобілізацію з посиленими вимогами до громадян та бізнесу Китаю набуде чинності у жовтні. Мобілізація має забезпечити перехід країни від мирного часу до війни та передбачає використання економіки, інфраструктури та людських ресурсів для потреб оборони, пише видання.
Після оголошення мобілізації влада зможе вилучати:
Приватні компанії та громадяни будуть зобов'язані виконувати ці розпорядження.
За даними Nikkei, закон також торкнеться іноземних компаній у Китаї. Їм можуть доручити випуск товарів для державних потреб при надзвичайній ситуації.
Також закон передбачає використання розробок у таких передових галузях для мобілізації як:
Влада разом з приватними компаніями повинна створювати запаси стратегічно важливих матеріалів та рідкісноземельних металів.
Держвідомства повинні будуть готувати відомості про всі можливості та технології, які влада зможе використати у разі війни.
Зміни в законі відбуваються на тлі військової напруги навколо Тайваню.
Китайські літаки та кораблі регулярно проводять навчання поруч із островом.
Так, 29-30 вересня Міноборони Тайваню зафіксували:
У липні Китай провів у Тайванській протоці дводенні навчання з бойовою стріляниною.
Тайвань також готується до можливого конфлікту. У серпні на острові пройшли десятиденні щорічні навчання Han Kuang. Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявляв, що армія має бути готовою до того, що китайські навчання переростуть у війну.
Оборонні витрати острова у 2026 році становлять 3,32% ВВП. Бюджет Міноборони зріс на 25%, порівняно з 2025 роком.
На 2027 уряд запропонував збільшити оборонні витрати ще на 18%.
У грудні 2025 року США схвалили продаж Тайваню озброєнь на рекордні 11,1 мільярдів доларів:
Але частина вже замовленої американської зброї надходить із затримками. Тайвань ще у 2019 році замовив 66 нових винищувачів F-16, але поки що не отримав жодного. Американські сенатори заявили про затримку понад 15 мільярдів доларів військової допомоги.
Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічах із главою Китаю Сі Цзіньпіном цього тижня обговорював питання Тайваню. При цьому він утримався від повторення позиції Вашингтона щодо острова.
Крім того, радники Трампа вважають, що Китай може напасти на Тайвань протягом 5 років. Це зупинить постачання чипів та вдарить по економіці США та розвитку ШІ.