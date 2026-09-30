Готуються до війни? Китай змінив закон про мобілізацію вперше за 16 років

Китай посилив закон про мобілізацію

Закон про мобілізацію з посиленими вимогами до громадян та бізнесу Китаю набуде чинності у жовтні. Мобілізація має забезпечити перехід країни від мирного часу до війни та передбачає використання економіки, інфраструктури та людських ресурсів для потреб оборони, пише видання.

Після оголошення мобілізації влада зможе вилучати:

цивільні автомобілі,

об'єкти інфраструктури,

енергетичні потужності.

Приватні компанії та громадяни будуть зобов'язані виконувати ці розпорядження.

За даними Nikkei, закон також торкнеться іноземних компаній у Китаї. Їм можуть доручити випуск товарів для державних потреб при надзвичайній ситуації.

Також закон передбачає використання розробок у таких передових галузях для мобілізації як:

штучний інтелект,

робототехніка,

безпілотники.

Влада разом з приватними компаніями повинна створювати запаси стратегічно важливих матеріалів та рідкісноземельних металів.

Держвідомства повинні будуть готувати відомості про всі можливості та технології, які влада зможе використати у разі війни.

Напруга навколо Тайваню

Зміни в законі відбуваються на тлі військової напруги навколо Тайваню.

Китайські літаки та кораблі регулярно проводять навчання поруч із островом.

Так, 29-30 вересня Міноборони Тайваню зафіксували:

дев'ять літаків армії Китаю,

сім військових кораблів,

шість державних китайських суден.

У липні Китай провів у Тайванській протоці дводенні навчання з бойовою стріляниною.

Тайвань готується

Тайвань також готується до можливого конфлікту. У серпні на острові пройшли десятиденні щорічні навчання Han Kuang. Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявляв, що армія має бути готовою до того, що китайські навчання переростуть у війну.

Оборонні витрати острова у 2026 році становлять 3,32% ВВП. Бюджет Міноборони зріс на 25%, порівняно з 2025 роком.

На 2027 уряд запропонував збільшити оборонні витрати ще на 18%.

У грудні 2025 року США схвалили продаж Тайваню озброєнь на рекордні 11,1 мільярдів доларів:

82 пускові установки HIMARS,

60 самохідних гаубиць M109A7,

боєприпаси, що барражують,

безпілотники ALTIUS.

Але частина вже замовленої американської зброї надходить із затримками. Тайвань ще у 2019 році замовив 66 нових винищувачів F-16, але поки що не отримав жодного. Американські сенатори заявили про затримку понад 15 мільярдів доларів військової допомоги.