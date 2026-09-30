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Готовятся к войне? Китай изменил закон о мобилизации впервые за 16 лет

15:57 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Китайские военные на учениях (Getty Images)

Китай пересмотрел закон о мобилизации впервые с 2010 года. Новая редакция расширяет возможности государства в случае войны и позволяет изымать имущество частных лиц и компаний для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Китай усилил закон о мобилизации

Закон о мобилизации с усиленными требованиями к гражданам и бизнесу Китая вступит в силу в октябре. Мобилизация должна обеспечить переход страны от мирного времени к войне и предполагает использование экономики, инфраструктуры и человеческих ресурсов для нужд обороны, пишет издание.

После объявления мобилизации власти смогут изымать:

  • гражданские автомобили,
  • объекты инфраструктуры,
  • энергетические мощности

Частные компании и граждане будут обязаны выполнять эти предписания.

По данным Nikkei, закон также коснется иностранных компаний в Китае. Им могут поручить выпуск товаров для государственных нужд при чрезвычайной ситуации.

Также закон предусматривает использование разработок в таких передовых отраслях для мобилизации как:

  • искусственный интеллект,
  • робототехника,
  • беспилотники.

Власти вместе с частными компаниями должны создавать запасы стратегически важных материалов и редкоземельных металлов.

Госведомства должны будут готовить сведения обо всех возможностях и технологиях, которые власти смогут использовать в случае войны.

Напряжение вокруг Тайваня

Изменения в законе происходят на фоне военного напряжения вокруг Тайваня.

Китайские самолеты и корабли регулярно проводят обучение рядом с островом.

Так, 29-30 сентября Минобороны Тайваня зафиксировали:

  • девять самолетов армии Китая,
  • семь военных кораблей,
  • шесть государственных китайских суден.

В июле Китай провел в Тайванском проливе двухдневные учения с боевой стрельбой.

Тайвань готовится

Тайвань готовится к возможному конфликту. В августе на острове прошли десятидневные ежегодные учения Han Kuang. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявлял, что армия должна быть готова к тому, что китайские учения перерастут в войну.

Оборонные расходы острова в 2026 году составили 3,32% ВВП. Бюджет Минобороны вырос на 25% по сравнению с 2025 годом.

На 2027 год правительство предложило увеличить оборонные расходы еще на 18%.

В декабре 2025 года США одобрили продажу Тайваня вооружений на рекордные 11,1 миллиарда долларов.

  • 82 пусковые установки HIMARS,
  • 60 самоходных гаубиц M109A7,
  • боражирующие боеприпасы
  • беспилотники ALTIUS.

Но часть уже заказанного американского оружия поступает с задержками. Тайвань еще в 2019 году заказал 66 новых истребителей F-16, но пока не получил ни одного. Американские сенаторы заявили о задержке более 15 миллиардов долларов военной помощи.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что на встречах с главой Китая Си Цзиньпином на этой неделе обсуждал вопросы Тайваня. При этом он воздержался от повторения позиции Вашингтона по отношению к острову.

Кроме того, советники Трампа полагают, чтоКитай может напасть на Тайвань в течение 5 лет. Это остановит поставки чипов и ударит по экономике США и развитию ИИ.

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