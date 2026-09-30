Готовятся к войне? Китай изменил закон о мобилизации впервые за 16 лет

Китай пересмотрел закон о мобилизации впервые с 2010 года. Новая редакция расширяет возможности государства в случае войны и позволяет изымать имущество частных лиц и компаний для армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Закон о мобилизации с усиленными требованиями к гражданам и бизнесу Китая вступит в силу в октябре. Мобилизация должна обеспечить переход страны от мирного времени к войне и предполагает использование экономики, инфраструктуры и человеческих ресурсов для нужд обороны, пишет издание.
После объявления мобилизации власти смогут изымать:
Частные компании и граждане будут обязаны выполнять эти предписания.
По данным Nikkei, закон также коснется иностранных компаний в Китае. Им могут поручить выпуск товаров для государственных нужд при чрезвычайной ситуации.
Также закон предусматривает использование разработок в таких передовых отраслях для мобилизации как:
Власти вместе с частными компаниями должны создавать запасы стратегически важных материалов и редкоземельных металлов.
Госведомства должны будут готовить сведения обо всех возможностях и технологиях, которые власти смогут использовать в случае войны.
Изменения в законе происходят на фоне военного напряжения вокруг Тайваня.
Китайские самолеты и корабли регулярно проводят обучение рядом с островом.
Так, 29-30 сентября Минобороны Тайваня зафиксировали:
В июле Китай провел в Тайванском проливе двухдневные учения с боевой стрельбой.
Тайвань готовится к возможному конфликту. В августе на острове прошли десятидневные ежегодные учения Han Kuang. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявлял, что армия должна быть готова к тому, что китайские учения перерастут в войну.
Оборонные расходы острова в 2026 году составили 3,32% ВВП. Бюджет Минобороны вырос на 25% по сравнению с 2025 годом.
На 2027 год правительство предложило увеличить оборонные расходы еще на 18%.
В декабре 2025 года США одобрили продажу Тайваня вооружений на рекордные 11,1 миллиарда долларов.
Но часть уже заказанного американского оружия поступает с задержками. Тайвань еще в 2019 году заказал 66 новых истребителей F-16, но пока не получил ни одного. Американские сенаторы заявили о задержке более 15 миллиардов долларов военной помощи.
Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что на встречах с главой Китая Си Цзиньпином на этой неделе обсуждал вопросы Тайваня. При этом он воздержался от повторения позиции Вашингтона по отношению к острову.
Кроме того, советники Трампа полагают, чтоКитай может напасть на Тайвань в течение 5 лет. Это остановит поставки чипов и ударит по экономике США и развитию ИИ.