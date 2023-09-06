Готуються до відступу? Росіяни обікрали завод в тимчасово окупованому Токмаку

Зазначається, що через складну для росіян ситуацію на південному фронті, окупанти почали обкрадати підприємства в Запорізькій області. У Токмаку російські війська розграбували ковальсько-штампувальний завод.

"Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів", - зазначують в ЦНС.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.