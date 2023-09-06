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Готовятся к отступлению? Россияне обокрали завод во временно оккупированном Токмаке

Фото: российские военные ограбили завод во временно оккупированном Токмаке (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне вывезли оборудование из местного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте оккупанты начали обворовывать предприятия в Запорожской области. В Токмаке российские войска разграбили кузнечно-штамповочный завод.

"В настоящее время местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов", - отмечают в ЦНС.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских окупантов на юге. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

 

 

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