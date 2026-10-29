Готуються до відключень та працюють понаднормово: Кличко привітав соцпрацівників Києва

Мер столиці привітав працівників соціальної сфери Києва з професійним святом, яке вони відзначатимуть 1 листопада та вручив відзнаки від столиці.

Читайте також: Сонячні панелі та генератори: як у Києві готують комунальні пансіонати до можливих блекаутів

"У місті в соцсфері понад 6,5 тис. працівників. Вони підтримують людей старшого віку, з інвалідністю, родини з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхні сім’ї, опікуються дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Нині понад 80 тисяч киян перебувають під постійним соцсупроводом", - повідомив Кличко.

Кличко привітав працівників соцсфери з професійним святом (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Він зазначив, що повномасштабна війна значно збільшила навантаження на працівників соцсфери столиці. І один із викликів, до якого місто готується сьогодні, - допомога людям у разі тривалих перебоїв із теплом та електроенергією.

"Минулої зими саме соцпрацівники були однією з основних ланок комунікації з людьми, які потребували підтримки. Вони допомагали організовувати тимчасове переміщення, доставляли гуманітарну допомогу. Забезпечували догляд удома та супроводжували тих, кому було складно впоратися самостійно", - зазначив очільник Києва.

Читайте також: Лікарні Києва забезпечують альтернативними джерелами тепла, світла та води

Він наголосив, що соцпрацівники працюють понаднормово через нестачу кадрів та велику кількість киян, які потребують допомоги.

"Ця робота часто виходить за межі робочого дня. Соцпрацівники мають реагувати на потреби людини, шукати рішення, підтримувати у кризових ситуаціях. І водночас дбати про власні родини, які також живуть в умовах війни. Сьогодні допомоги потребують чимало киян, а фахівців у соцсфері бракує", - написав Кличко.

Також він додав, що саме тому особливо важливо підтримувати людей, які взяли на себе цю місію. І створювати умови, щоб вони працювали й надалі.

"Подякував працівникам соцсфери за щоденну роботу, витримку й відповідальність", - сказав мер.