Готовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников Киева

Мэр столицы поздравил работников социальной сферы Киева с профессиональным праздником, который они будут отмечать 1 ноября и вручил награды от столицы.

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"В городе в соцсфере свыше 6,5 тыс. работников. Они поддерживают людей старшего возраста, с инвалидностью, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и их семьи, заботятся о детях, которые остались без родительской опеки. Сейчас более 80 тысяч киевлян находятся под постоянным соцсопровождением", - сообщил Кличко.

Кличко поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он отметил, что полномасштабная война значительно увеличила нагрузку на работников соцсферы столицы. И один из вызовов, к которому город готовится сегодня, - помощь людям в случае продолжительных перебоев с теплом и электроэнергией.

"Прошлой зимой именно соцработники были одним из основных звеньев коммуникации с людьми, нуждающимися в поддержке. Они помогали организовывать временное перемещение, доставляли гуманитарную помощь. Обеспечивали уход на дому и сопровождали тех, кому было сложно справиться самостоятельно", - отметил глава Киева.

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Он подчеркнул, что соцработники работают сверхурочно из-за нехватки кадров и большого количества киевлян, нуждающихся в помощи.

"Эта работа часто выходит за пределы рабочего дня. Соцработники должны реагировать на потребности человека, искать решения, поддерживать в кризисных ситуациях. И в то же время заботиться о собственных семьях, которые также живут в условиях войны. Сегодня в помощи нуждаются немало киевлян, а специалистов в соцсфере не хватает", - написал Кличко.

Также он добавил, что именно поэтому особенно важно поддерживать людей, взявших на себя эту миссию. И создавать условия, чтобы они работали и дальше.

"Поблагодарил работников соцсферы за ежедневную работу, выдержку и ответственность", - сказал мэр.