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Готуються до "виборів". Росіяни збільшують присутність своїх спецслужб на окупованих територіях

Фото: Росіяни збільшують присутність своїх спецслужб (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни збільшують присутність своїх спецслужб на тимчасово окупованих територіях напередодні “виборів” російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центру національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупанти відправили чергову групу так званих “ідеологів” - співробітників ФСБ РФ.

Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору.

"Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, зокрема,  тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та ставлять під сумнів завдання так званої "СВО”, - повідомили в ЦНС.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.

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