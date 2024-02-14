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Готовятся к "выборам". Россияне увеличивают присутствие своих спецслужб на оккупированных территориях

Фото: Россияне увеличивают присутствие своих спецслужб (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне увеличивают присутствие своих спецслужб на временно оккупированных территориях накануне "выборов" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации украинского подполья, оккупанты отправили очередную группу так называемых "идеологов" - сотрудников ФСБ РФ.

Целью таких мероприятий, кроме пропагандистских целей, является проведение обысков домов местных жителей с намерениями выявить представителей Движения сопротивления.

"Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов, в частности, тех граждан, которые по их мнению не поддерживают российскую риторику и ставят под сомнение задачи так называемой "СВО", - сообщили в ЦНС.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

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