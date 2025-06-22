Готуються вдарити по Фордо? США перекинули стратегічні бомбардувальники, - NYT

Американські військові перевезли кілька стратегічних бомбардувальників B‑2 зі штату Міссурі на авіабазу Гуам у Тихому океані. Це відбувається в контексті можливого приєднання США до удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - заводам у Фордо.

Літаки B‑2 можуть нести надважкі бомби GBU‑57 Massive Ordnance Penetrator - одні з небагатьох, здатних знищити захищений підземний об’єкт Фордо, викопаний у горах.

Водночас Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі США у військовій операції, але підтвердження розміщення B‑2 свідчить про серйозну підготовку до можливої ескалації.

Так, президент США Дональд Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки в Білому домі в суботу ввечері, щоб обговорити можливість приєднання до атак Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти.