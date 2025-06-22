Готуються вдарити по Фордо? США перекинули стратегічні бомбардувальники, - NYT

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо прямої участі країни у військовій операції проти Ірану, однак переміщення бомбардувальників B‑2 зі штату Міссурі на авіабазу Гуам у Тихому океані свідчить про серйозну підготовку до можливої ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Американські військові перевезли кілька стратегічних бомбардувальників B‑2 зі штату Міссурі на авіабазу Гуам у Тихому океані. Це відбувається в контексті можливого приєднання США до удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - заводам у Фордо.
Літаки B‑2 можуть нести надважкі бомби GBU‑57 Massive Ordnance Penetrator - одні з небагатьох, здатних знищити захищений підземний об’єкт Фордо, викопаний у горах.
Водночас Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі США у військовій операції, але підтвердження розміщення B‑2 свідчить про серйозну підготовку до можливої ескалації.
Так, президент США Дональд Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки в Білому домі в суботу ввечері, щоб обговорити можливість приєднання до атак Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти.
Нагадаємо, що Ізраїль активно виступає проти розробки Іраном ядерної зброї, побоюючись, що це може змінити баланс сил у регіоні.
Саме тому у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Мета атаки, як зазначалося, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Наприклад, під час останньої хвилі ударів по Ірану однією з ключових цілей став завод із виробництва центрифуг для збагачення урану в Ісфахані. В МАГАТЕ уже підтвердили, що по ядерному об'єкту в Ісфахані було завдано удару.
До речі, верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок свого вбивства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.