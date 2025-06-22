Готовятся ударить по Фордо? США перебросили стратегические бомбардировщики, - NYT

В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно прямого участия США в военной операции против Ирана, однако перемещение бомбардировщиков B-2 из штата Миссури на авиабазу Гуам в Тихом океане свидетельствует о серьезной подготовке к возможной эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Американские военные перевезли несколько стратегических бомбардировщиков B-2 из штата Миссури на авиабазу Гуам в Тихом океане. Это происходит в контексте возможного присоединения США к удару Израиля по ядерным объектам Ирана, в частности - заводам в Фордоу.
Самолеты B-2 могут нести сверхтяжелые бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator - одни из немногих, способных уничтожить защищенный подземный объект Фордоу, выкопанный в горах.
В то же время Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно участия США в военной операции, но подтверждение размещения B-2 свидетельствует о серьезной подготовке к возможной эскалации.
Так, президент США Дональд Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в Белом доме в субботу вечером, чтобы обсудить возможность присоединения к атакам Израиля на иранские ядерные объекты.
Напомним, что Израиль активно выступает против разработки Ираном ядерного оружия, опасаясь, что это может изменить баланс сил в регионе.
Именно поэтому в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Цель атаки, как отмечалось, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
Например, во время последней волны ударов по Ирану одной из ключевых целей стал завод по производству центрифуг для обогащения урана в Исфахане. В МАГАТЭ уже подтвердили, что по ядерному объекту в Исфахане был нанесен удар.
Кстати, верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай своего убийства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.