Готовятся ударить по Фордо? США перебросили стратегические бомбардировщики, - NYT

Американские военные перевезли несколько стратегических бомбардировщиков B-2 из штата Миссури на авиабазу Гуам в Тихом океане. Это происходит в контексте возможного присоединения США к удару Израиля по ядерным объектам Ирана, в частности - заводам в Фордоу.

Самолеты B-2 могут нести сверхтяжелые бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator - одни из немногих, способных уничтожить защищенный подземный объект Фордоу, выкопанный в горах.

В то же время Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно участия США в военной операции, но подтверждение размещения B-2 свидетельствует о серьезной подготовке к возможной эскалации.

Так, президент США Дональд Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в Белом доме в субботу вечером, чтобы обсудить возможность присоединения к атакам Израиля на иранские ядерные объекты.