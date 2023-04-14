Готуються до оборони? Росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму, - ЗМІ

Російські окупанти переміщують радянські 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на захід Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" .
Повідомляється, що загарбники возять давні гармати через Євпаторію - від Чорноморського у бік Роздольного.
За даними "Кримського вітру", озброєння використовуватимуть для оборони західного узбережжя Криму. Так, гаубиці розміщують у другій лінії, за кілька кілометрів від викопаних на пляжах окопів.
Зазначимо, що вчора у східній частині Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.
Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.