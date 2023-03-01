Готуються до оборони. Окупанти перекидають у Мелітополь техніку та солдатів, - мер

"Окупанти масово завозять до Мелітополя як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні вранці чергова колона військової техніки, що складається з понад 50 одиниць, пересувалася через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - розповів міський голова.

За його словами, навколо міста окупанти розмістили кілька своїх полігонів, де відбуваються тренування мобілізованих.

"Це і на узбережжі Молочного лиману та поблизу селища Михайлівка", – уточнив Федоров.

Мер також зазначив, що росіяни готуються до оборони міста та стримування наступу. Про це, зокрема, свідчить підготовка чотирьох бомбосховищ.

"Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, щоб утримати місто, але це їм точно не вдасться, тому що наші Збройні сили мають інші плани", - підкреслив Федоров.