Готовятся к обороне. Оккупанты перебрасывают в Мелитополь технику и солдат, - мэр

Российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь. Сегодня, 1 марта, там заметили очередную вражескую колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова на брифинге .

"Оккупанты массово завозят в Мелитополь как военную технику, так и свой личный состав. Сегодня утром очередная колонна военной техники, состоящая из более 50 единиц, передвигалась через Мелитополь в сторону города Запорожья и Запорожской линии фронта", - рассказал городской глава.

По его словам, вокруг города оккупанты разместили несколько своих полигонов, где проходят тренировки мобилизованных.

"Это и на побережье Молочного лимана и вблизи поселка Михайловка", - уточнил Федоров.

Мэр также отметил, что россияне готовятся к обороне города и сдерживании наступления. Об этом, в частности, свидетельствует подготовка четырех бомбоубежищ.

"Они пытаются ввезти большое количество личного состава, оборонных рубежей, чтобы удержать город, но это им точно не удастся, потому что у наших Вооруженных сил другие планы", - подчеркнул Федоров.