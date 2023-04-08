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Готуються до оборони? Окупанти огороджують під'їзди до Запорізької АЕС

Фото: окупанти огороджують під'їзди до Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські загарбники встановлюють додатковий паркан навколо окупованої Запорізької АЕС. Вони намагаються огородити під'їзди до станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

Вказано, що відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають йти пішки.

"Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, як нещодавно повідомила газета The Times, в жовтні
українські сили намагалися висадити десант та відбити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі, але зазнали невдачі.

Додамо, також ми писали, що російські загарбники посилюють репресії на ЗАЕС, а нещодавно стало відомо, що окупанти викрали ще чотирьох співробітників станції.

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