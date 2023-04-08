ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ в жовтні минулого року зробили спробу звільнити Запорізьку АЕС, - Times

Новость на русском →
Україна, Субота 08 квітня 2023 10:00
ЗСУ в жовтні минулого року зробили спробу звільнити Запорізьку АЕС, - Times Фото: Запорізьку АЕС намагалися звільнити у жовтні 2022 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сили українського спецназу у жовтні 2022 року зробили невдалу спробу звільнити захоплену російськими військами Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними британського видання, у ніч на 19 жовтня близько 600 людей із елітних військ cіли на 30 катерів зі зброєю на правому березі Дніпра. Їм було наданий наказ почати штурм, щоб відбити Запорізьку АЕС на протилежному березі. На катерах були великокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети Mk19.

Київ ніколи не визнавав спроб звільнити найбільшу в Європі атомну електростанцію, але український спецназ, військова розвідка та представники військово-морського флоту розкрили The Times подробиці вкрай небезпечної операції з відновлення об'єкта, йдеться у публікації.

Як розповів один із військових на умовах анонімності, ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота і що артилерія не застосовуватиметься через те, що це атомна станція.

Проте, як повідомляє The Times, українські військові не очікували, що їм чинять такий серйозний опір.

За даними видання, російські війська збудували дуже щільну оборону. "Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягли танки та артилерію та почали обстрілювати нас прямо на воді", - повідомив український військовий.

Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою HIMARS. "У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега. Вони почали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити", - пише The Times.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян