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Окупанти продовжують рити окопи в Криму. Активно залучають цивільних, - Генштаб

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Середа 29 березня 2023 18:45
Окупанти продовжують рити окопи в Криму. Активно залучають цивільних, - Генштаб Фото: окупанти продовжують рити окопи в Криму та активно залучають цивільних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму російські окупанти активно залучають цивільне населення до будівництва захисних споруд та окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

До того ж, російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Також там спостерігається скупчення військ РФ.

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