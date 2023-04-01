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Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

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Крым, Суббота 01 апреля 2023 19:45
Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото Фото: в Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует множество новых защитных сооружений, построенных с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Как сообщается, редакция "Схем" и проекта Крым. Реалии проанализировали свежие спутниковые снимки территорий полуострова, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные с начала 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины.

Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

В частности, двойную линию окопов обустроили сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала.

За Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций по обе стороны трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

Далее за Перекопским перешейком в глубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны. Сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.

Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

За селом Ишунь у дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы. На пляжах у Евпатории уже прорыто не менее 7 километров окопов.

Оборонительными сооружениями фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Также российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Там наблюдается скопление войск РФ.

К тому же, в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма россияне активно вовлекают гражданское население в строительство защитных сооружений и окопов.

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