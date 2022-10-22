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Готуються до наступу ЗСУ? Бєлгородська область теж будує "лінію Маннергейма"

Фото: захисні споруди у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)
Автор: Юлія Бойко

У Бєлгородській області (Росія) з'явилися такі ж захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова.

"У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд", - зазначив він.

Фото: захисні споруди у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)

Зазначимо, раніше з'явилися супутникові знімки схожих споруд на Донбасі. Там росіяни збудували укріплення завдовжки 1,6 км з чотирьох рядів цементних пірамід. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі настання.

Термін "лінія Маннергейма" стосується захисних споруд у Фінляндії, яка була збудована у 1920-1930 роки, щоб протистояти експансії СРСР. Надалі вона зіграла свою роль у радянсько-фінській війні 1939-1940 років, не дозволивши захопити країну.

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