У Бєлгородській області (Росія) з'явилися такі ж захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова.

Зазначимо, раніше з'явилися супутникові знімки схожих споруд на Донбасі. Там росіяни збудували укріплення завдовжки 1,6 км з чотирьох рядів цементних пірамід. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі настання.

Термін "лінія Маннергейма" стосується захисних споруд у Фінляндії, яка була збудована у 1920-1930 роки, щоб протистояти експансії СРСР. Надалі вона зіграла свою роль у радянсько-фінській війні 1939-1940 років, не дозволивши захопити країну.

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