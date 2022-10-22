Готовятся к наступлению ВСУ? Белгородская область тоже строит "линию Маннергейма"

В Белгородской области (Российская Федерация) появились такие же защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - отметил он.

Отметим, ранее появились спутниковые снимки похожих сооружений на Донбассе. Там россияне построили укрепления длиной 1,6 км из четырех рядов цементных пирамид. Они якобы должны остановить украинские танки в случае наступления.

Термин "линия Маннергейма" касается защитных сооружений в Финляндии, которая была построена в 1920-1930 годы, чтобы противостоять экспансии СССР. В дальнейшем она сыграла свою роль в советско-финской войне 1939-1940 годов, не позволив захватить страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.