Готуються до ізоляції. В РФ вночі тестували відключення від міжнародної мережі

Два анонімні джерела на телекомунікаційному ринку повідомили виданню, що у Росії відбулися навчання із "забезпечення сталого функціонування інтернету на випадок його відключень ззовні".

Під час навчань у ніч із 4 на 5 липня, за твердженням одного зі співрозмовників видання, "вимикали міжнародний інтернет". Представник Роскомнагляду в розмові з РБК назвав навчання успішними, але не пояснив, у чому саме полягала їхня мета.

"Під час навчань могли перевіряти, чи справді Рунет продовжує працювати в разі подібного відключення (ззовні) Приблизно так само випробовують бронежилети, коли надягають їх на манекени й потім розстрілюють", - припустив анонімний співрозмовник РБК.

Тим часом оператори "Ростелеком", МТС, "Мегафон" і "Білайн" відмовилися коментувати навчання.

Як зазначає РБК, оскільки випадків відключення Росії від глобального інтернету не було, влада використовує встановлені операторами системи DPI для блокування контенту або уповільнення швидкості соціальних мереж.

Нагадаємо, у 2019 році Держдума РФ прийняла в третьому читанні законопроект про ізоляцію Рунета, що дозволяє Роскомнагляду централізовано керувати російським сегментом інтернету та фільтрувати трафік.

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