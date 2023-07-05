Готовятся к изоляции. В РФ ночью тестировали отключение от международной сети

Два анонимных источника на телекоммуникационном рынке сообщили изданию, что в России прошли учения по "обеспечению устойчивого функционирования интернета на случай его отключений извне".

В ходе учений в ночь с 4 на 5 июля, по утверждению одного из собеседников издания, "отключали международный интернет". Представитель Роскомнадзора в разговоре с РБК назвал учения успешными, но не объяснил, в чем именно заключалась их цель.

"Во время учений могли проверять, действительно ли Рунет продолжает работать в случае подобного отключения (извне) Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают", - предположил анонимный собеседник РБК.

Между тем операторы "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Билайн" отказались комментировать учения.

Как отмечает РБК, поскольку случаев отключения России от глобального интернета не было, власти используют установленные операторами системы DPI для блокировки контента или замедления скорости социальных сетей.

Напомним, в 2019 году Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об изоляции Рунета, позволяющий Роскомнадзору централизованно управлять российским сегментом интернета и фильтровать трафик.

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