Науковці викрили віртуальний сексизм: жіночим ШІ-аватарам платять менше

Дослідники з Університету Лімерика виявили, що люди проявляють гендерну упередженість навіть щодо штучного інтелекту.

Під час експерименту аватарам із жіночою зовнішністю платили за виконану роботу на понад 10 відсотків менше, ніж чоловічим. Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на ACM Digital Library .

Експеримент у віртуальному офісі та різниця у виплатах

Науковці залучили 189 учасників до симуляції роботи у віртуальній реальності, щоб перевірити, як людське ставлення до ШІ-асистентів змінюється залежно від їхньої зовнішності.

При цьому алгоритмічна основа та сама технологія ШІ у всіх помічників залишалися однаковими.

Після виконання завдань учасники отримували реальні гроші та мали розподілити винагороду між собою та ШІ-агентами.

Результати:

чоловічий аватар на ім'я Йоган отримав на 10,25 відсотка більше за аналогічну роботу;

жіночий аватар Йоганна отримав меншу винагороду за ті самі результати;

більшість учасників назвала чоловічого асистента "більш людиноподібним".

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Перенесення стереотипів у цифрову еру

"Серед користувачів існує думка, що штучний інтелект є гендерно нейтральним. Проте надання цифровому асистенту чоловічих чи жіночих рис автоматично вмикає реальні людські стереотипи, які впливають на оцінку та сприйняття технологій", - зазначає докторка Мері Гаусфельд.

Просте надання ШІ-агенту чоловічих чи жіночих рис автоматично вмикає реальні людські упередження. Це безпосередньо впливає на те, як люди цінують, довіряють і фінансово винагороджують цифрових асистентів.

Дослідники застерігають розробників від сприйняття зовнішнього вигляду, голосу та характеру ШІ лише як звичайного декору.

"Із поширенням ШІ-агентів на робочих місцях існує ризик ненавмисного відтворення актуальних соціальних нерівностей у новій технологічній формі", - резюмують вчені.