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Готуються до блекаутів. У Полтавській області вирішили розгорнути "Пункти незламності"

Фото: в Полтавській області наступного місяця розгорнуть Пункти незламності (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Полтавській області з 1 жовтня мають бути розгорнуті "Пункти незламності". Також перед відкриттям вони всі мають бути обстежені комісіями при районній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ТелеграфЪ".

На апаратній нараді в Полтавській ОВА директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий, доповів з питання "Про розгортання та функціонування Пунктів незламності".

"У зв’язку із ракетними ударами РФ існує велика ймовірність виникнення перебоїв у роботі енергогенеруючих підприємств, операторів мобільного зв’язку та інших систем життєзабезпечення. Тому підготовка "Пунктів незламності" є дуже актуальним питанням", - повідомив Чалий.

Згідно із рішенням урядом "Пункти Незламності" мають бути готовими до 1 жовтня. Кабмін також визначив чек-лист (контрольний перелік дій), який визначає обладнання та засоби в пунктах незламності.

Міністерства, ОВА та органи місцевого самоврядування у своїх "Пунктах незламності" повинні передбачити:

  • генератори з комплектом кабелів, подовжувачів для зарядки (не менше ніж на 50 мобільних пристроїв),
  • запаси ПММ,
  • засоби освітлення,
  • засоби автономного опалення,
  • засоби доступу до інтернету,
  • аптечки,
  • інформаційно-довідкові матеріали,
  • засоби зв’язку,
  • засоби пожежогасіння,
  • засоби для санітарної обробки приміщень,
  • меблі,
  • запаси питної та технічної води,
  • запаси продуктів харчування та комплектів одноразового посуду,
  • засоби особистої гігієни,
  • стаціонарні або автономні туалети.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики запевнили, що Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. У разі продовження атак РФ відключення також ймовірні, але матимуть тимчасовий характер.

Більш докладно про те, чи будуть знов застосовувати графіки відключень світла, та чого чекати українцям восени у випадку нових атак по енергетиці, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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пункти незламностіПолтавская область