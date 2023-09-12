Готовятся к блэкаутам. В Полтавской области решили развернуть "Пункты несокрушимости"

В Полтавской области с 1 октября должны быть развернуты "Пункты несокрушимости". Также перед открытием они все должны быть обследованы комиссиями при районной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ТелеграфЪ".
На аппаратном совещании в Полтавской ОГА директор Департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Александр Чалый, доложил по вопросу "О развертывании и функционировании Пунктов несокрушимости".
"В связи с ракетными ударами РФ существует большая вероятность возникновения перебоев в работе энергогенерирующих предприятий, операторов мобильной связи и других систем жизнеобеспечения. Поэтому подготовка "Пунктов несокрушимости" является очень актуальным вопросом", - сообщил Чалый.
Согласно решению правительства "Пункты Несокрушимости" должны быть готовы до 1 октября. Кабмин также определил чек-лист (контрольный перечень действий), который определяет оборудование и средства в пунктах несокрушимости.
Министерства, ОВА и органы местного самоуправления в своих "Пунктах несокрушимости" должны предусмотреть:
Напомним, в Министерстве энергетики заверили, что Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии. В случае продолжения атак РФ отключения также вероятны, но будут носить временный характер.
Более подробно о том, будут ли вновь применять графики отключений света и чего ждать украинцам осенью в случае новых атак по энергетике, читайте в материале РБК-Украина.
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