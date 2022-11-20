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Готують транспорт для втечі? Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди в Каховці

Ілюстративне фото: окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди у Каховці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними українського військового командування, у тимчасово окупованому Каховському районі росіяни продовжують займатися мародерством та пограбуванням.

"Місцевих мешканців позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів і навіть велосипедів", - деталізують у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти почали вивозити з тимчасово окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) вкрадене майно та автомобілі.

Також ми писали, що російські загарбники демонтують уцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

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