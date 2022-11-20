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Готовят транспорт для побега? Оккупанты массово воруют автомобили и велосипеды в Каховке

Иллюстративное фото: оккупанты массово воруют автомобили и велосипеды в Каховке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, во временно оккупированном Каховском районе россияне продолжают заниматься мародерством и грабежом.

"Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", - детализируют в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты начали вывозить из временно оккупированного Северодонецка (Луганская область) украденное имущество и автомобили.

Также мы писали, что российские захватчики демонтируют уцелевшие окна в разрушенных домах, а затем продают их местному населению оккупированного Мариуполя.

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