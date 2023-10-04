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Готують провокацію? З Токмака виїхала ФСБ РФ, а "бюджетникам" влаштували вихідні

Фото: з Токмака виїхала ФСБ РФ, а "бюджетникам" влаштували вихідні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З тимчасово окупованого Токмака Запорізької області виїхали співробітники російської ФСБ. А місцевим "бюджетникам" заборонили два дня виходити на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Олександра Чуба.

"Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде", - розповів він.

Він зазначив, що  деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але "кажуть нібито до кінця тижня повернуться".

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Буквально з ранку повідомлялося, що окупанти закрили ринок і всі магазини в Токмаку. Крім того, у Токмаку 4 жовтня пролунали вибухи.

Нагадаємо, останні тижні контрнаступу ЗСУ змусили російські війська у Токмаку посилити перевірки місцевого населення. Окрім того, окупанти вивезли все обладнання з території одного з підприємств міста.

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