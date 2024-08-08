ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готують пастки росіянам: ЗСУ показали відео роботи наземних дронів на фронті

Четвер 08 серпня 2024 18:09
UA EN RU
Готують пастки росіянам: ЗСУ показали відео роботи наземних дронів на фронті Фото: наземні дрони "Махно" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вправно використовують наземні дрони на фронті. Зокрема - мінують за допомогою них територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

На опублікованому відео показано, як за допомогою наземних дронів українські військові залишають "пастки" росіянам. Зокрема, розкидають міни з відтермінованим часом детонації.

На відео видно, як дрон лишає вибухівку та їде, а через деякий час, коли поруч з'являються росіяни, та детонує.

"Роботу, спрацювання пастки та результати показує 63-тя ОМБр", - сказано у повідомленні.

Використання наземних дронів на війні

Наразі відомо, що Україна має шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

Зокрема, у квітні цього року захисники України за допомогою наземного робота змогли підкласти вибухівку на позиції росіян та ліквідувати їх.

Окрім цього в Україні тестували універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців