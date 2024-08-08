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Готовят ловушки россиянам: ВСУ показали видео работы наземных дронов на фронте

Четверг 08 августа 2024 18:09
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Готовят ловушки россиянам: ВСУ показали видео работы наземных дронов на фронте Фото: наземные дроны "Махно" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные умело используют наземные дроны на фронте. В частности – минируют с помощью них территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на СтратКом ВСУ.

На опубликованном видео показано, как с помощью наземных дронов украинские военные оставляют "ловушки" россиянам. В частности, разбрасывают мины с отсроченным временем детонации.

На видео видно, как дрон оставляет взрывчатку и едет, а через некоторое время, когда рядом появляются россияне, и детонирует.

"Работу, износ ловушки и результаты показывает 63-я ОМБр", - говорится в сообщении.

Использование наземных дронов на войне

Известно, что Украина имеет шесть модификаций наземных дронов: минировальные, разминировочные, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.п.), эвакуационные и штурмовые.

В частности, в апреле этого года защитники Украины с помощью наземного робота смогли подложить взрывчатку на позиции россиян и ликвидировать их.

Кроме этого, в Украине тестировали универсальный наземный робот SIRKO, который помогает бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

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