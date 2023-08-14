Готують нові "вибори" в Луганській області. СБУ викрила 15 колаборантів: імена

Названі імена колаборантів

Як розповіли джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про таких осіб:

Олена Кравченко (1983 р.н.), голова "виборчої комісії ЛНР";

Максим Приходько, (1978 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар "виборчої комісії ЛНР";

Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови "виборчої комісії ЛНР";

Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Оксана Никитюк Оксана, (1986 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Олена Сакура, (1968 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), "другий секретар Луганського республіканського комітету КПРФ";

Віталій Невеселий (1983 р.н.), "керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії "Новые люди";

Максим Уваров (1980 р.н.), "керівник Луганського регіонального відділення ЛПДР";

Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення партії "Справедливая Россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретар Луганського відділення партії "Единая Россия".

Що встановили в СБУ

За даними силовиків, серед ворожих поплічників - керівники "виборчої комісії "ЛНР" а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Единая Россия" та інших думських політичних сил.

В СБУ повідомили, що за одним зі сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Так, під час "голосування" вони мають "обрати" "депутатів" псевдопарламенту "ЛНР", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".

Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення". Зокрема, вони сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування".

Також ворожі поплічники займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

Наразі слідчі СБУ порушили справу за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Правоохоронці зазначили, що раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Зараз колаборанти переховуються на окупованій частині регіону. За скоєне їм загрожує до 15 років в'язниці.

Підготовка окупантів до "виборів" на ТОТ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розпочала підготовку до так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Псевдовибори загарбники хочуть влаштувати на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

Так, росіяни на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Единую Россию", а в Херсонській області окупанти створили школи з фальсифікації виборів.

Додамо, що проведення так званих "виборів" та "референдумів" є сталою практикою окупантів, яку країна-агресор застосовує на тимчасово захоплених територіях України.

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