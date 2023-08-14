Готують нові "вибори" в Луганській області. СБУ викрила 15 колаборантів: імена

Служба безпеки встановила особи п'ятнадцяти колаборантів, які готують так звані "вибори" до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Як розповіли джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про таких осіб:
За даними силовиків, серед ворожих поплічників - керівники "виборчої комісії "ЛНР" а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Единая Россия" та інших думських політичних сил.
В СБУ повідомили, що за одним зі сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.
Так, під час "голосування" вони мають "обрати" "депутатів" псевдопарламенту "ЛНР", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".
Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення". Зокрема, вони сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування".
Також ворожі поплічники займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.
Наразі слідчі СБУ порушили справу за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Правоохоронці зазначили, що раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.
Зараз колаборанти переховуються на окупованій частині регіону. За скоєне їм загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розпочала підготовку до так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Псевдовибори загарбники хочуть влаштувати на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.
Так, росіяни на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Единую Россию", а в Херсонській області окупанти створили школи з фальсифікації виборів.
Додамо, що проведення так званих "виборів" та "референдумів" є сталою практикою окупантів, яку країна-агресор застосовує на тимчасово захоплених територіях України.
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