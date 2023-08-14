Готовят новые "выборы" в Луганской области. СБУ разоблачила 15 коллаборантов: имена

Названы имена коллаборантов

Как рассказали источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о таких лицах:

Елена Кравченко (1983 г.р.), глава "избирательной комиссии ЛНР";

Максим Приходько, (1978 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "избирательной комиссии ЛНР";

Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель главы "избирательной комиссии ЛНР";

Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Оксана Никитюк Оксана, (1986 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Сергей Белов, (1983 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Елена Сакура, (1968 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь Луганского республиканского комитета КПРФ";

Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкого городского центра политпартии "Новые люди";

Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель Луганского регионального отделения ЛПДР";

Геннадий Тараканов, "глава совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретарь Луганского отделения партии "Единая Россия".

Что установили в СБУ

По данным силовиков, среди враждебных приспешников - руководители "избирательной комиссии "ЛНР" а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политсил.

В СБУ сообщили, что по одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.

Так, во время "голосования" они должны "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейкового "волеизъявления". В частности они сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования".

Также вражеские приспешники занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.

Следователи СБУ возбудили дело по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Правоохранители отметили, что ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.

Сейчас коллаборанты скрываются на оккупированной части региона. За совершенное им грозит до 15 лет тюрьмы.

Подготовка оккупантов к "выборам" на ВОТ

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала подготовку к так называемым "выборам" на временно оккупированных территориях. Псевдовыборы захватчики хотят устроить на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Так, россияне на Донбассе заставляют бюджетников писать заявление на членство в "Единую Россию", а в Херсонской области оккупанты создали школы по фальсификации выборов.

Добавим, что проведение так называемых "выборов" и "референдумов" является постоянной практикой агрессора, которую он применяет на временно оккупированных территориях Украины.

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