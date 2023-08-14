Готовят новые "выборы" в Луганской области. СБУ разоблачила 15 коллаборантов: имена

Служба безопасности установила личности пятнадцати коллаборантов, которые готовят так называемые "выборы" в местные оккупационные органы РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как рассказали источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о таких лицах:
По данным силовиков, среди враждебных приспешников - руководители "избирательной комиссии "ЛНР" а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политсил.
В СБУ сообщили, что по одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.
Так, во время "голосования" они должны "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".
Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейкового "волеизъявления". В частности они сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования".
Также вражеские приспешники занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.
Следователи СБУ возбудили дело по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Правоохранители отметили, что ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.
Сейчас коллаборанты скрываются на оккупированной части региона. За совершенное им грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала подготовку к так называемым "выборам" на временно оккупированных территориях. Псевдовыборы захватчики хотят устроить на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.
Так, россияне на Донбассе заставляют бюджетников писать заявление на членство в "Единую Россию", а в Херсонской области оккупанты создали школы по фальсификации выборов.
Добавим, что проведение так называемых "выборов" и "референдумов" является постоянной практикой агрессора, которую он применяет на временно оккупированных территориях Украины.
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