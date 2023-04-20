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Готують "курортний сезон"? На пляжах у Криму з'явилися таблички про міни

Ілюстративне фото: росіяни почали розміщувати таблички про міни на пляжах у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали розставляти на пляжах таблички, які попереджають про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський Вітер".

За непідтвердженою інформацією, таблички "Стоп, міни" почали з'являтися у Сакському районі півострова.

У той же час ще цього тижня так звані "влада" заявляла про підготовку до організації курортного сезону в Криму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кримських пляжах зафіксували сотні кілометрів окопів, які викопали росіяни.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Україна використовуватиме для деокупації Криму всю доступну зброю.

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