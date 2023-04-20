Готують "курортний сезон"? На пляжах у Криму з'явилися таблички про міни

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали розставляти на пляжах таблички, які попереджають про мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський Вітер".

У той же час ще цього тижня так звані "влада" заявляла про підготовку до організації курортного сезону в Криму.

За непідтвердженою інформацією, таблички "Стоп, міни" почали з'являтися у Сакському районі півострова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кримських пляжах зафіксували сотні кілометрів окопів, які викопали росіяни.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Україна використовуватиме для деокупації Криму всю доступну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.