Готовят "курортный сезон"? На пляжах в Крыму появились таблички о минах

Во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, которые предупреждает о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский Ветер".

В то же время еще на этой неделе так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.

По неподтвержденной информации, таблички "Стоп, мины" начали появлятся в Сакском районе полуострова.

Напомним, ранее стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые вырыли россияне.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина будет использовать для деоккупации Крыма все доступное оружие.

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