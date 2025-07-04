Готуйтесь загадувати бажання: коли буде зорепад у липні 2025

Дельта-Акваріди - липневі "сльози" Водолія

Перший зорепад цього липня - Дельта-Акваріди. Він названий на честь сузір'я Водолія (Aquarius), звідки, як здається, "вилітають" метеори. Це небесне явище активне протягом тривалого періоду, але його пік припадає на кінець липня.

Коли спостерігати

Пік активності Дельта-Акваридів зазвичай припадає на 28-30 липня. Найкращий час для спостережень - години перед світанком, коли сузір'я Водолія підіймається вище над горизонтом.

Пік цього зорепаду - в ніч з 29 на 30 липня. Найкращий час - з 23:00 до світанку.

Особливості

Цей зорепад менш інтенсивний, ніж інші. Ви можете побачити приблизно 10-20 метеорів на годину за ідеальних умов. Метеори Дельта-Акваридів часто є тьмянішими, але деякі з них залишають довгі сліди в небі, що додає видовищу особливого шарму.

Походження

Дельта-Акваріди пов'язані з кометою 96P/Machholz, яка залишає за собою шлейф пилу та дрібних частинок.

Найкращі місця для спостереження: Карпати, Шацькі озера, Подільські Товтри.

Персеїди - серпневий "дощ" зірок

Безперечно, найочікуванішим зорепадом літа є Персеїди. Вони відомі своєю високою інтенсивністю та яскравістю, що робить їх улюбленим явищем для астрономів-аматорів та мільйонів спостерігачів по всьому світу. Радіант цього потоку розташований у сузір'ї Персея.

Коли спостерігати

Активність Персеїд триває з 17 липня до 28 серпня, але пік зорепаду припадає на 12-13 серпня. Саме в ці ночі можна побачити найбільшу кількість "падаючих зірок". Найкращий час для спостережень - після опівночі й до світанку.

Інтенсивність

За ідеальних умов (безмісячна ніч, віддаленість від міського освітлення) можна побачити до 50-100 метеорів на годину. Персеїди часто залишають яскраві, довгі сліди та навіть "боліди" - дуже яскраві метеори, що вибухають.

Походження

Персеїди утворюються з пилу, залишеного кометою Свіфта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Кожного року Земля проходить крізь цю хмару космічного пилу, і частинки, потрапляючи в атмосферу, згорають, створюючи спалахи світла.

Найкращі локації для спостереження: Полісся, Північний Схід Львівської області, Одеська область

Як підготуватися до спостереження зорепадів

Щоб отримати максимум задоволення від небесного видовища, дотримуйтесь кількох простих порад:

Оберіть місце

Знайдіть місце якомога далі від міських вогнів, що створюють світлове забруднення. Чим темніше небо, тим більше метеорів ви побачите.

Комфорт

Візьміть із собою каримат або розкладний стілець, теплий одяг (навіть влітку вночі може бути прохолодно), гарячий чай або каву.

Терпіння

Вашим очам знадобиться близько 20-30 хвилин, щоб адаптуватися до темряви. Будьте терплячі, і ви будете винагороджені.

Без обладнання

Для спостереження зорепадів не потрібні телескопи чи біноклі. Краще дивитися неозброєним оком, щоб охопити якнайбільшу частину неба.

Як загадувати бажання під час зорепадів

Дивіться на метеор, поки він летить і не відривайте погляд

Подумки формулюйте конкретне та чітке бажання

Не розповідайте своє бажання нікому

Ці літні зорепади - чудова нагода відірватися від повсякденності, поринути у велич космосу і, можливо, загадати бажання під падаючою зіркою. Не пропустіть це дивовижне небесне шоу!