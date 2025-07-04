Готовьтесь загадывать желания: когда будет звездопад в июле 2025 года

Дельта-Аквариды - июльские "слезы" Водолея

Первый звездопад этого июля - Дельта-Аквариды. Он назван в честь созвездия Водолея (Aquarius), откуда, как кажется, "вылетают" метеоры. Это небесное явление активно в течение длительного периода, но его пик приходится на конец июля.

Когда наблюдать

Пик активности Дельта-Акваридов обычно приходится на 28-30 июля. Лучшее время для наблюдений - часы перед рассветом, когда созвездие Водолея поднимается выше над горизонтом.

Пик этого звездопада - в ночь с 29 на 30 июля. Лучшее время - с 23:00 до рассвета.

Особенности

Этот звездопад менее интенсивный, чем другие. Вы можете увидеть примерно 10-20 метеоров в час при идеальных условиях. Метеоры Дельта-Акваридов часто тусклее, но некоторые из них оставляют длинные следы в небе, что придает зрелищу особый шарм.

Происхождение

Дельта-Аквариды связаны с кометой 96P/Machholz, которая оставляет за собой шлейф пыли и мелких частиц.

Лучшие места для наблюдения: Карпаты, Шацкие озера, Подольские Товтры.

Персеиды - августовский "дождь" звезд

Бесспорно, самым ожидаемым звездопадом лета являются Персеиды. Они известны своей высокой интенсивностью и яркостью, что делает их любимым явлением для астрономов-любителей и миллионов наблюдателей по всему миру. Радиант этого потока расположен в созвездии Персея.

Когда наблюдать

Активность Персеид длится с 17 июля по 28 августа, но пик звездопада приходится на 12-13 августа. Именно в эти ночи можно увидеть наибольшее количество "падающих звезд". Лучшее время для наблюдений - после полуночи и до рассвета.

Интенсивность

При идеальных условиях (безлунная ночь, удаленность от городского освещения) можно увидеть до 50-100 метеоров в час. Персеиды часто оставляют яркие, длинные следы и даже "болиды" - очень яркие метеоры, которые взрываются.

Происхождение

Персеиды образуются из пыли, оставленной кометой Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Каждый год Земля проходит сквозь это облако космической пыли, и частицы, попадая в атмосферу, сгорают, создавая вспышки света.

Лучшие локации для наблюдения: Полесье, Северо-Восток Львовской области, Одесская область

Как подготовиться к наблюдению звездопадов

Чтобы получить максимум удовольствия от небесного зрелища, следуйте нескольким простым советам:

Выберите место

Найдите место как можно дальше от городских огней, создающих световое загрязнение. Чем темнее небо, тем больше метеоров вы увидите.

Комфорт

Возьмите с собой каремат или раскладной стул, теплую одежду (даже летом ночью может быть прохладно), горячий чай или кофе.

Терпение

Вашим глазам понадобится около 20-30 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Будьте терпеливы, и вы будете вознаграждены.

Без оборудования

Для наблюдения звездопадов не нужны телескопы или бинокли. Лучше смотреть невооруженным глазом, чтобы охватить большую часть неба.

Как загадывать желания во время звездопадов

Смотрите на метеор, пока он летит и не отрывайте взгляд

Мысленно формулируйте конкретное и четкое желание

Не рассказывайте свое желание никому

Эти летние звездопады - прекрасная возможность оторваться от повседневности, окунуться в величие космоса и, возможно, загадать желание под падающей звездой. Не пропустите это удивительное небесное шоу!