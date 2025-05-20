Готував замах на Зеленського: у Польщі висунули обвинувачення агенту РФ
У Польщі судитимуть чоловіка, який міг бути причетним до підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться в заяві польської прокуратури,повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Підозрюваного Павла К. затримали у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Польські прокурори стверджують, що підозрюваний заявляв про свою готовність діяти в інтересах військової розвідки РФ і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні проти України.
"Ця діяльність мала, зокрема, допомогти в плануванні російськими спецслужбами можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", - сказано в заяві прокуратури.
За даними прокурорів, до завдань Павла К. ймовірно, входив збір і надання інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі.
Такий аеропорт - ключовий логістичний хаб для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.
Замахи на Зеленського
Нагадаємо, раніше сам президент України Володимир Зеленський підтверджував, що на нього здійснювали замахи на початку повномасштабної війни.
За його словами, під час однієї з таких спроб усередині будівлі Офісу президента загинули деякі люди.
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