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Готовил покушение на Зеленского: в Польше предъявили обвинение агенту РФ

Вторник 20 мая 2025 20:06
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Готовил покушение на Зеленского: в Польше предъявили обвинение агенту РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Польше будут судить мужчину, который мог быть причастен к подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказано в заявлении польской прокуратуры,сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подозреваемый Павел К. был задержан в апреле 2024 года в результате сотрудничества польских и украинских прокуроров. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Польские прокуроры утверждают, что подозреваемый заявлял о своей готовности действовать в интересах военной разведки РФ и установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.

"Эта деятельность должна была, в частности, помочь в планировании российскими спецслужбами возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении прокуратуры.

По данным прокуроров, в задачи Павла К. , вероятно, входил сбор и предоставление информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Такой аэропорт - ключевой логистический хаб для поставок военной и гуманитарной помощи Украине.

Покушения на Зеленского

Напомним, ранее сам президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны.

По его словам, во время одной из такой попыток внутри здания Офиса президента погибли некоторые люди.

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