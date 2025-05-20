Готовил покушение на Зеленского: в Польше предъявили обвинение агенту РФ
В Польше будут судить мужчину, который мог быть причастен к подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сказано в заявлении польской прокуратуры,сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Подозреваемый Павел К. был задержан в апреле 2024 года в результате сотрудничества польских и украинских прокуроров. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Польские прокуроры утверждают, что подозреваемый заявлял о своей готовности действовать в интересах военной разведки РФ и установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.
"Эта деятельность должна была, в частности, помочь в планировании российскими спецслужбами возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении прокуратуры.
По данным прокуроров, в задачи Павла К. , вероятно, входил сбор и предоставление информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.
Такой аэропорт - ключевой логистический хаб для поставок военной и гуманитарной помощи Украине.
Покушения на Зеленского
Напомним, ранее сам президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны.
По его словам, во время одной из такой попыток внутри здания Офиса президента погибли некоторые люди.
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