Готовил удары. В Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента разведки РФ, который готовил удары по Николаеву. Для этого он обустроил наблюдательный пост на чердаке многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался экс-преподаватель местного университета. Фигурант корректировал ракетно-пушечные удары РФ по областному центру", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.
"Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой", - отметили в спецслужбе.
По данным следствия, агент РФ попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в российских Telegram-каналах. После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила через "связного" с временно оккупированной части территории Донецкой области.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержания агентов РФ в Николаеве
Российские войска постоянно вербуют агентов в Украине. В Николаеве, в частности, уже не впервые задерживают придателей, которые готовы "сдавать" позиции украинских войск и ПВО в городе.
Недавно СБУ задержала в Николаеве работника облтеплоэнерго. Он также работал на российскую спецслужбу и готовил серию ударов по городу.
Кроме того, в начале сентября СБУ задержала информаторку российской разведки. Она пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны.
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