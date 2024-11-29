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Готовил удары. В Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ

Николаев, Пятница 29 ноября 2024 10:44
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Готовил удары. В Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ Фото: в Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента разведки РФ, который готовил удары по Николаеву. Для этого он обустроил наблюдательный пост на чердаке многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался экс-преподаватель местного университета. Фигурант корректировал ракетно-пушечные удары РФ по областному центру", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

"Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой", - отметили в спецслужбе.

Готовил удары. В Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ

По данным следствия, агент РФ попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в российских Telegram-каналах. После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила через "связного" с временно оккупированной части территории Донецкой области.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ в Николаеве

Российские войска постоянно вербуют агентов в Украине. В Николаеве, в частности, уже не впервые задерживают придателей, которые готовы "сдавать" позиции украинских войск и ПВО в городе.

Недавно СБУ задержала в Николаеве работника облтеплоэнерго. Он также работал на российскую спецслужбу и готовил серию ударов по городу.

Кроме того, в начале сентября СБУ задержала информаторку российской разведки. Она пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны.

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