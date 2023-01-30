Готував удари по електропідстанціях на заході України: затримано агента ФСБ (фото)

Служба безпеки в Тернополі затримала зрадника, який працював на російські спецслужби. Він готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, чоловік збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи у західних регіонах країни.

"Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, зловмисника було вчасно викрито, його затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з телефона.



Слідство встановило, що зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.



"У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі. Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати", - повідомляють в СБУ.

Силовики з'ясували, що чоловік комунікував із ФСБ через спеціально створений Телеграм-канал.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України (ssu.gov.ua)

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі слідчі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який збирав інформацію про ЗСУ та коригував удари по Харкову.

Також в Одеській області затримали агента ФСБ, який наводив ракети на енергооб’єкти.