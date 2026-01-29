Готував удар по морських дронах: СБУ затримала російського агента

СБУ фактично зірвала удар Росії по українських підрозділах, які займаються морськими дронами. "Кротом" ФСБ РФ виявився військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ - він працював інформатором російських окупантів.

Завербованого росіянами агента цікавило наступне:

геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;

координати зберігання безпілотних катерів;

маршрути їхнього руху;

місця зберігання морських дронів СБУ та ГУР МО - Sea Baby та Magura.

Проте військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала агента росіян, коли він почав готувати координати для ракетної атаки. Також СБУ вжила заходів, щоб убезпечити Сили оборони від російських атак.

Військовий потрапив до поля зору росіян, оскільки розповідав знайомим про свою роботу. Куратори ФСБ використали дівчину в якості "зв'язкової", щоб отримувати секретні дані про ЗСУ. Під час обшуків у військового вилучили смартфон, на якому він зберігав важливі дані для передачі "зв'язковій".

"Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", - повідомили в СБУ.

Фото: Служба безпеки України