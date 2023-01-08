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Готував теракт з хімічною зброєю. В Німеччині затримали іранця

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Неділя 08 січня 2023 11:48
Готував теракт з хімічною зброєю. В Німеччині затримали іранця Фото: в Німеччині затримали двох іранців, яких підозрюють в підготовці до теракут (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Рурському регіоні Німеччини затримали 32-річного іранця та ще одного чоловіка. Першого підозрюють в підготовці до ісламістського теракту з використанням отруйних речовин ціаніду та рицину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Арешт пройшов в суботу близько опівночі за місцевим часом.

Згідно з даними правоохоронці, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наразі невідомо наскільки далеко плани іранця щодо теракту просунулись й чи була визначена конкретна ціль.

Також на місці арешту перебували й співробітники Інституту Роберта Коха в якості консультантів з біологічної та хімічної небезпеки.

Зазначається, що високотоксичний рицин внесено до списку бойової зброї в розділі "біологічна зброя". Ціанід також дуже токсичний й навіть незначна його кількість має смертельний вплив на людину.

На місці подій багато з офіцерів перебували у захисних костюмах, а усі речові докази були доставлені в синіх бочках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно напередодні Нового року в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух.

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