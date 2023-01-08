Готовил теракт с химическим оружием. В Германии задержали иранца

В Рурском регионе Германии задержали 32-летнего иранца и еще одного мужчину. Первый подозревается в подготовке к исламистскому теракту с использованием ядовитых веществ цианида и рицина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Арест прошел в субботу около полуночи по местному времени.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемый был заключен под стражу вместе с еще одним мужчиной. Пока неизвестно насколько далеко планы иранца по теракту продвинулись и была ли определена конкретная цель.

Также на месте ареста находились и сотрудники Института Роберта Коха в качестве консультантов по биологической и химической опасности.

Отмечается, что высокотоксичный рицин внесен в список боевого оружия в разделе "биологическое оружие". Цианид также очень токсичен и даже незначительное его количество оказывает смертельное воздействие на человека.

На месте событий многие из офицеров находились в защитных костюмах, а все вещественные доказательства были доставлены в синих бочках.