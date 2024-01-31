Готував прорив ДРГ у Сумську область: СБУ затримала російського агента

Служба безпеки затримала "на гарячому" агента ФСБ, який готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп у Сумську область та розвідував місця базування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, ворожий агент намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумської області.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання розвідзавдання. Це дозволило зірвати ворожі плани й убезпечити місця тимчасового базування українських захисників від можливих повітряних атак ворога.

За даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в соцмережі "Однокласники".

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.

Фото: СБУ затримала російського агента у Сумській області (t.me/SBUkr)

Під час обшуків у затриманого вилучено банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спроби російських ДРГ прорвати кордон України

Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.

Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.

Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.

А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.