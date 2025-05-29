Готував прорив диверсантів у Харківську область. СБУ затримала агента РФ
Правоохоронці затримали інформатора російської розвідки (ФСБ РФ). Він готував прорив російських диверсантів на північ Харківської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області. Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби. Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.
Що відомо про агента РФ
За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.
"Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону", - зазначають в СБУ.
Зібрані координати він позначав на Google-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ РФ.
Правоохоронці затримали інформатора російської розвідки (t.me/SBUkr)
Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Ситуація в Харківській області
На початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.
Днями видання The Military Watch Magazine написало про те, що армія РФ нібито готується до нового масштабного наступу на Харків. При цьому українські війська заперечили перекидання 50 тисяч окупантів з Курської області для наступу на Харків.
Водночас за даними ЦПД, російські війська все ж дещо нарощують інтенсивність у Харківській області.
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