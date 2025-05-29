Готовил прорыв диверсантов в Харьковскую область. СБУ задержала агента РФ

Правоохранители задержали информатора российской разведки (ФСБ РФ). Он готовил прорыв российских диверсантов на север Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала еще одного информатора фсб в Харьковской области. Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории региона", - говорится в сообщении.

В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в "обход" оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы. Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб рф на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

Что известно об агенте РФ

По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.

"Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона", - отмечают в СБУ.

Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял своему куратору из ФСБ РФ.

Правоохранители задержали информатора российской разведки (t.me/SBUkr)

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.