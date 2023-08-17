"Готував" новий ракетний обстріл. У Києві затримали російського агента

За даними слідства, зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).



За вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.



Окрім того, фігурант "зливав" окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.



Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах.



Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "на гарячому", коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.



За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього залишав власні "резюме" на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.



Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала російського інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Авдіївському напрямку.

Також нещодавно правоохоронці викрили в Одесі зрадницю, яка займалась коригуванням російських ударів по місту.