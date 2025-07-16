Готував нові удари по Харкову. СБУ викрила колишнього актора дитячого театру

Викрито колишнього актора харківського театру для дітей та юнацтва, який готував нові удари ворога по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України. 61-річний зрадник фотографував та позначав на Google-картах пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями.
Фото: СБУ викрила колишнього актора дитячого театру, який готував нові удари по Харкову (t.me/SBUkr)
"Зібрані відомості він направляв російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері", - пише СБУ.
Зрадника було затримано ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Під час обшуків вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану. Йому загрожує вісім років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.
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