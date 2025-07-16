Готував нові удари по Харкову. СБУ викрила колишнього актора дитячого театру

Деталі справи

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України. 61-річний зрадник фотографував та позначав на Google-картах пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями.

Фото: СБУ викрила колишнього актора дитячого театру, який готував нові удари по Харкову (t.me/SBUkr)

"Зібрані відомості він направляв російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері", - пише СБУ.

Зрадника було затримано ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Під час обшуків вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану. Йому загрожує вісім років тюрми.