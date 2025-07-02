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Готував нові удари по Черкаській області. СБУ викрила 20-річного зрадника

Середа 02 липня 2025 10:50
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Готував нові удари по Черкаській області. СБУ викрила 20-річного зрадника Ілюстративне фото: СБУ викрила 20-річного зрадника, як ий готував нові удари Росії по Черкаській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито 20-річного агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який готував ворожі обстріли Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Зрадником виявився 20-річний студент місцевого університету, який на замовлення ворога коригував ракетно-дронові атаки Росії по Черкаській області.

Раніше фігурант прожива у Луганську, але переїхав до Черкас ще до початку повномасштабної війни та вступив до вишу. Пізніше потрапив у поле зору спецслужб Росії, коли шукав "легких грошей" у Telegram.

Після вербування зрадник почав звітувати ворогу про наслідки "прильотів". Наступним завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Розвіддані ворога планував використати для підготовки повітряних атак Росії "в обхід" української системи протиповітряної оборони (ППО).

Готував нові удари по Черкаській області. СБУ викрила 20-річного зрадника

Фото: СБУ викрила 20-річного зрадника, який готував нові удари Росії по Черкаській області (t.me/SBUkr)

"Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметра режимного об’єкта", - додає СБУ.

Фігуранта затримали ще на початковому етапі розвідактивності.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Дніпрі нещодавно викрили ворожого інформатора, який, працюючи на об’єктах критичної інфраструктури, зливав дані про протиповітряну оборону регіону та енергетичні об'єкти.

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Черкаська область Служба безпеки України
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