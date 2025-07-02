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Готовил новые удары по Черкасской области. СБУ разоблачила 20-летнего предателя

Среда 02 июля 2025 10:50
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Готовил новые удары по Черкасской области. СБУ разоблачила 20-летнего предателя Иллюстративное фото: СБУ разоблачила 20-летнего предателя, который готовил новые удары России по Черкасской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачен 20-летний агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который готовил вражеские обстрелы Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предателем оказался 20-летний студент местного университета, который по заказу врага корректировал ракетно-пушечные атаки России по Черкасской области.

Ранее фигурант проживал в Луганске, но переехал в Черкассы еще до начала полномасштабной войны и поступил в вуз. Позже попал в поле зрения спецслужб России, когда искал "легких денег" в Telegram.

После вербовки предатель начал отчитываться врагу о последствиях "прилетов". Следующим заданием был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны. Разведданные врага планировал использовать для подготовки воздушных атак России "в обход" украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Готовил новые удары по Черкасской области. СБУ разоблачила 20-летнего предателя

Фото: СБУ разоблачила 20-летнего предателя, который готовил новые удары России по Черкасской области (t.me/SBUkr)

"Также фигурант шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции, пытаясь определить уровень защиты внешнего периметра режимного объекта", - добавляет СБУ.

Фигуранта задержали еще на начальном этапе разведывательной деятельности.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре недавно разоблачили вражеского информатора, который, работая на объектах критической инфраструктуры, сливал данные о противовоздушной обороне региона и энергетических объектах.

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Черкасская область Служба безопасности Украины
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