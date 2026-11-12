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Готував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського "крота" у ДШВ в Миколаєві

17:49 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: СБУ затримала російського "крота" у ДШВ в Миколаєві (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ спільно з ГУР МО та за сприяння головнокомандувача ЗСУ запобігла ліквідації командира бригади десантно-штурмових військ. У Миколаєві затримали російського агента, який готував замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Згідно з даними розслідування, фігурант потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав знайомства у Telegram-каналах. Після вербування він перебував на прямому зв'язку з куратором із ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Використовуючи свою посаду водія, агент почав збирати дані про місця перебування командування бригади ДШВ. Крім цього, зловмисник передавав ворогу інформацію про пункти зберігання та запуску ударних дронів ЗСУ.

Підготовка замаху на комбрига

Головним завданням фігуранта було скоригувати ракетний удар ворога в режимі реального часу безпосередньо по штабу бойового з'єднання, де перебував полковник.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно убезпечивши локації українських десантників. "Крота" затримали на території підрозділу саме тоді, коли він готувався надіслати куратору фінальні координати військового об'єкта.

Під час затримання у нього вилучили смартфон із доказами готування ліквідації офіцера.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та поліція не дали двом рецидивістам обстріляти чи підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва. Зловмисники діяли на замовлення росіян.

Крім того, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію Starlink для російських окупантів.

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Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниВійна в Україні